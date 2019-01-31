На Житной улице столицы за рулем автомобиля Chrysler 300 умер водитель. В момент смерти его авто зацепило другую машину и врезалось в ограждение.

В Киеве в четверг, 31 января, на Житной улице за рулем умер водитель автомобиля Chrysler. Это уже третий подобный трагический случай за последнюю неделю, сообщает Информатор.

В частности, указано, что инцидент произошел около 11:30, однако долгое время никто не мог разбить стекло и помочь мужчине.

По словам очевидцев, Chrysler 300 отъехал от дома, когда его владельцу стало плохо. Он зацепил припаркованный Daewoo Lanos и врезался в ограждение. Причем долгое время автомобиль пытался проехать дальше. Свидетели происшествия попытались достать водителя из авто самостоятельно, однако у них это не получилось.

"Извлечь тело удалось только прибывшим на место сотрудникам ГСЧС. Также на место происшествия прибыли медики, и зафиксировали смерть. Погибшим оказался местный житель. На момент смерти ему было около 40 лет", - пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошел третий за неделю случай смерти водителя за рулем

Известно, что на место происшествия также прибыла жена и друзья погибшего. В разговоре с полицейскими родные подтвердили, что у мужчины были проблемы со здоровьем, однако официальную причину смерти должно установить вскрытие.

Ранее в Киеве водитель Volkswagen скончался в собственном автомобиле посреди дороги на улице Нестерова.

Перед этим в Киеве за рулем умер водитель Subaru Forester. После этого транспортное средство врезался в здание.

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