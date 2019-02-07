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В Киеве неизвестные разгромили пивбар – СМИ

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Правоохранители разыскивают белый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, на котором скрылось около 10 нападавших.
Полиция ввела план "Перехват"
Полиция ввела план "Перехват"
ГолосUA

В Киеве группа неизвестных разгромила пивбар и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники в четверг, 7 февраля.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы по адресу улица Курчатова, 19 а.

"По предварительной информации, в 18:00 группа людей, около 10 человек, ворвалась в пивбар Ольвия разгромила его и скрылась в неизвестном направлении. После содеянного правонарушители уехали на Mercedes-Benz Sprinter", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция ввела план "Перехват". Правоохранители разыскивают  транспортное средство с государственным номером АА0714ХА.

Ранее в Киеве группа мужчин напала с битами на автомобиль, стоявший в тянучке на набережной возле станции метро Почтовая площадь.

Также сообщалось, что в Житомирской области неизвестные разгромили часовню между селами Высокая Печь и Дубровка.

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Теги: Киев, полиция, погром, нападение, бар, разгром
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Источник: korrespondent.net

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