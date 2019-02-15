В Киеве мужчину избили за отказ от секса

Пьяная семейная пара в столице избила прохожего за отказ от секса. Инцидент произошел когда потерпевший возвращался домой с работы.

В Киеве на Виноградаре пьяные мужчина и женщина избили прохожего за отказ от секса. Об этом сообщает пресс-служба Муниципальной стражи Киева на своей странице в Facebook.

"Во время отработки территории Виноградаря двое стражников стали свидетелями избиения гражданина, который возвращался с работы домой. Побои наносила ему семейная пара, которая была навеселе. Стражи среагировали и оттащили пострадавшего от нападавших", - говорится в сообщении.

Нападавшие были задержаны, их личности установлены. "Суть конфликта заключалась в том, что женщина сделала неоднозначное предложение прохожему в связи с Днем Святого Валентина. Как только он отказался, появился "ревнивый муж", и началась драка, очевидно спланированная", - пояснили силовики.

В связи с этим мужчин предостерегли, что предложения страстной любви могут привести к непредсказуемым последствиям.

Как сообщалось, в День Валентина жительницу Кропивницкого зарезал бывший муж. Медики обнаружили у убитой два ножевых ранения - в руку и в область сердца. Во время инцидента в квартире находились дети, сообщают СМИ.

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