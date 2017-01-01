Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве под троллейбусом провалился асфальт

Комментариев: 0
На место происшествия выехали профильные службы.
Авария в столице
Авария в столице
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на улице Чернобыльской провалился асфальт на проезжей части, прямо под троллейбусом. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что асфальт буквально развалился под общественным транспортом.

На место инцидента выехали дорожные службы.

 

 

Ранее в Киеве автобус погруз в дорожной яме.

Также сообщалось, что в столице такси провалилось в яму.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, фото, троллейбус, асфальт, провал асфальта, яма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь