В Киеве под троллейбусом провалился асфальт
На место происшествия выехали профильные службы.
В Киеве на улице Чернобыльской провалился асфальт на проезжей части, прямо под троллейбусом. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что асфальт буквально развалился под общественным транспортом.
На место инцидента выехали дорожные службы.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве под троллейбусом провалился асфальт
Ранее в Киеве автобус погруз в дорожной яме.
Также сообщалось, что в столице такси провалилось в яму.
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