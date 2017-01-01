На место происшествия выехали профильные службы.

В Киеве на улице Чернобыльской провалился асфальт на проезжей части, прямо под троллейбусом. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что асфальт буквально развалился под общественным транспортом.

На место инцидента выехали дорожные службы.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве под троллейбусом провалился асфальт

Ранее в Киеве автобус погруз в дорожной яме.

Также сообщалось, что в столице такси провалилось в яму.

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