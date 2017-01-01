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В Киеве появятся улицы Окуевой и Дудаева

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Далее переименование должны одобрить комиссии по самоуправлению и вопросам культуры КГГА.
В Киеве могут появиться улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева
В Киеве могут появиться улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева
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Комиссия по наименованиям при Киевской городской государственной администрации утвердила результаты общественных обсуждений и поддержала решение о переименовании улицы Проектной в Шевченковском районе столицы на честь Амины Окуевой и улицы Искровской в Соломенском районе на улицу Джохара Дудаева. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

"Следующие шаги - это комиссия самоуправления и комиссия по вопросам культуры, перед вынесением на окончательное голосование на пленарном заседании КГГА. Надеемся, что все комиссии, и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева", - написал Исмагилов на своей странице в Facebook.

Напомним, первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан. 

Во время второго покушения, 30 октября, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение. 

Джохар Дудаев – чеченский военный и политический деятель, первый президент Чеченской Республики Ичкерия, которая в 1990-х годах боролась за независимость от России. Был убит ракетой, выпущенной из российского самолета Су-25 в 1996 г.

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Теги: улицы, Комиссия, переименование, Амина Окуева
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Источник: korrespondent.net

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