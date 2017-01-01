В Киеве появятся улицы Окуевой и Дудаева

Далее переименование должны одобрить комиссии по самоуправлению и вопросам культуры КГГА.

В Киеве могут появиться улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева кадр із відео

Комиссия по наименованиям при Киевской городской государственной администрации утвердила результаты общественных обсуждений и поддержала решение о переименовании улицы Проектной в Шевченковском районе столицы на честь Амины Окуевой и улицы Искровской в Соломенском районе на улицу Джохара Дудаева. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

"Следующие шаги - это комиссия самоуправления и комиссия по вопросам культуры, перед вынесением на окончательное голосование на пленарном заседании КГГА. Надеемся, что все комиссии, и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева", - написал Исмагилов на своей странице в Facebook.

Напомним, первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.

Во время второго покушения, 30 октября, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.

Джохар Дудаев – чеченский военный и политический деятель, первый президент Чеченской Республики Ичкерия, которая в 1990-х годах боролась за независимость от России. Был убит ракетой, выпущенной из российского самолета Су-25 в 1996 г.

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