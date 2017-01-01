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СМИ назвали дату перекрытия Шулявского путепровода в Киеве

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СМИ пишут, что начало демонтажных работ предварительно запланировано на середину марта.
Шулявский путепровод перекроют в марте
Шулявский путепровод перекроют в марте
kiev.informator.ua

В Киеве с 15 марта перекроют проезд и начнут демонтажные работы на Шулявском путепроводе. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает Вечерний Киев со ссылкой на достоверные источники.

По данным СМИ, в этот день рабочие перекроют проезд и начнут разбирать конструкции.

Водителей предупредят, установив соответствующие дорожные знаки, на которых будет указана дата, с которой запрещено заезжать на путепровод, и пути объезда.

Демонтаж сооружения до основания, а затем его полное восстановление продлится 17 месяцев.

"Это будет первая очередь реконструкции. Во вторую очередь будут строить правоповоротные заезды в районе корпусов завода Большевик", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шулявский путепровод снесут 3-4 ноября. Позже чиновники пообещали, что работы по реконструкции Шулявского путепровода будут завершены в 2019 году.

В декабре 2018 года сообщалось, что Шулявский путепровод планируют полностью перекрыть весной 2019 года.

 

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Теги: мост, ремонт, водитель, Шулявка, ограничение движения, Шулявский путепровод
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Источник: korrespondent.net

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