Оба водителя спали в кабине грузовика.

Фура с кирпичами вылетелана Крещатик и перевернулась перед КГГА

Фура с кирпичами вылетелана Крещатик и перевернулась перед КГГА

В центре Киева на Крещатике в пятницу, 22 февраля, фура, около 6:00 груженная кирпичами, скатилась по ступеням и перевернулась.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчал вниз, но тормоза не срабатывали.

Читай также: Столкновение автобуса с фурой в РФ попало на видео

На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы обоих мужчин незначительные.

Место происшествия оцеплено, там работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.

Как сообщалось 7 февраля, в Днепре перевернулась фура с пивом.