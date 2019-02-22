Фура с кирпичами вылетелана Крещатик и перевернулась перед КГГА
В центре Киева на Крещатике в пятницу, 22 февраля, фура, около 6:00 груженная кирпичами, скатилась по ступеням и перевернулась.
Об этом сообщает Информатор.
По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчал вниз, но тормоза не срабатывали.
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На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.
Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы обоих мужчин незначительные.
Место происшествия оцеплено, там работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.
Как сообщалось 7 февраля, в Днепре перевернулась фура с пивом.