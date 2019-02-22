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Фура с кирпичами вылетелана Крещатик и перевернулась перед КГГА

Комментариев: 1
Оба водителя спали в кабине грузовика.
Фура с кирпичами вылетелана Крещатик и перевернулась перед КГГА
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей
Фура с кирпичами вылетелана Крещатик и перевернулась перед КГГА
Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей
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В центре Киева на Крещатике в пятницу, 22 февраля, фура, около 6:00 груженная кирпичами, скатилась по ступеням и перевернулась.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчал вниз, но тормоза не срабатывали.

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На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы обоих мужчин незначительные.

Место происшествия оцеплено, там работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.

Как сообщалось 7 февраля, в Днепре перевернулась фура с пивом.

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Теги: авария, ДТП, Киев, Крещатик
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Комментариев (1)
Апостол_Павел    22.02.2019, 10:11
Оценка:  +2
Апостол_Павел
Это нам ЗНАК свыше!!! Пистец, закончились безнаказанные стройки ТРЦ в Киеве!!!
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