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Акция протеста в Киеве прошла мирно – полиция

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В митинге Национального корпуса на Майдане Незалежности в субботу участвовало около пяти тысяч человек.
Полиция подготовилась к акциям протеста
Полиция подготовилась к акциям протеста
Нацполіція

Сегодняшняя акция протеста в Киеве, организованная Национальным корпусом, прошла без нарушений общественного порядка. Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 16 марта.

"Мероприятия, как вы видите, прошли спокойно. В 12.00 они начались на Майдане Незалежности, затем колонна отправилась к Администрации Президента, здесь прошел митинг. Все спокойно, полиция контактировала с организаторами, работала наша полиция диалога. Я благодарен участникам и организаторам акции за то, что не было провокаций", – сказал Крищенко.

Он добавил, что общественный порядок на акции обеспечивали три тысячи правоохранителей с учетом служащих Нацгвардии.

В пресс-службе добавили, что, по подсчетам полиции, в митинге участвовало около пять тысяч человек.

Напомним, из-за этой акции протеста минувшей ночью полиция перекрыла улицы вокруг Администрации президента

 

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Теги: Киев, митинг, полиция, акции протеста, охрана порядка
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Источник: korrespondent.net

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