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В центре Киева произошли столкновения

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Во время выступления Петра Порошенко в столице произошли столкновения. Подрались сторонники и противники президента.

На Михайловский площади в Киеве в воскресенье, 17 марта, во время мероприятия Народная встреча с Петром Порошенко произошла потасовка. Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты с плакатом, на котором написано: "Где от рубленные руки?" в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: "Позор!". Люди с другой стороны, которые пришли поддерживать президента Порошенко, ответили агрессией в отношении активистов.

Кроме того, неизвестные лица, которые стояли позади, порвали плакат активистов.

Отмечается, что полиция коммуникация пытались остановить схватку.

Ранее сообщалось, что в центре Киеве собралось несколько тысяч человек. Правоохранители перекрыли улицы. СМИ сообщают, что связано это с выступлением Порошенко.

Напомним, 16 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялся митинг, организованный партией Национальный корпус. Активисты требовали наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.

Под Верховной Радой и Администрацией Президента протестующие забросали полицейских игрушечными свиньями. В массовых акциях приняли участие около двух тысяч человек. Митинг прошел мирно.

 

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Теги: Киев, митинг, столкновение, Порошенко, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    17.03.2019, 13:54
Оценка:  +3
Boxerogos
Поддерживать синяка Педю могут либо имбецилы-безумцы,либо телезомбаки-мазохисты(что одно и то же),либо родственники его подельников,либо тупо проплаченная им же,массовка.Нормальные же люди не отличают сливореза Педю от собачьего дермища.
M_а_р_k    17.03.2019, 14:04
Оценка:  -1
M_а_р_k
Не истери. Тебе же сегодня показали - что такое народная поддержка и как она отличается от купленых малолеток в одинаковых курточках? Так что прими молча и не пуржи.
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