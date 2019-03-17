В центре Киева произошли столкновения

Во время выступления Петра Порошенко в столице произошли столкновения. Подрались сторонники и противники президента.

На Михайловский площади в Киеве в воскресенье, 17 марта, во время мероприятия Народная встреча с Петром Порошенко произошла потасовка. Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты с плакатом, на котором написано: "Где от рубленные руки?" в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: "Позор!". Люди с другой стороны, которые пришли поддерживать президента Порошенко, ответили агрессией в отношении активистов.

Кроме того, неизвестные лица, которые стояли позади, порвали плакат активистов.

Отмечается, что полиция коммуникация пытались остановить схватку.

Ранее сообщалось, что в центре Киеве собралось несколько тысяч человек. Правоохранители перекрыли улицы. СМИ сообщают, что связано это с выступлением Порошенко.

Напомним, 16 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялся митинг, организованный партией Национальный корпус. Активисты требовали наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.

Под Верховной Радой и Администрацией Президента протестующие забросали полицейских игрушечными свиньями. В массовых акциях приняли участие около двух тысяч человек. Митинг прошел мирно.

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