Киев на 173 месте в рейтинге комфортности городов
Лучший город по комфортности жизни по рейтингу Mercer - столица Австрии Вена, на втором месте швейцарский Цюрих.
Киев занимает 173 место в рейтинге самых комфортных для жизни городов, который составила международная консалтинговая компания Mercer.
Всего в рейтинге 231 город.
Лучший город по комфортности жизни по рейтингу Mercer - столица Австрии Вена, вторая ступенька у Цюриха (Швейцария).
На третьем месте - канадский город Ванкувер. Также в первой десятке: Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германий), Копенгаген (Дания).
Замыкают первую десятку два швейцарских города - Женева и Базель.
Рейтинг формировали, учитывая 10 показателей: развлечения, качество жилья, транспорт, климат, образование, качество медицины, общественный транспорт, политическая и социальная среда, социокультурная среда и доступность потребительских товаров.
Напомним, что с 16 марта, в Киеве полностью закрыли движение по Шулявскому мосту, автомобисты ожиают значительное увеличение количества заторов в городе.
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