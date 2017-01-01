Киев на 173 месте в рейтинге комфортности городов

Лучший город по комфортности жизни по рейтингу Mercer - столица Австрии Вена, на втором месте швейцарский Цюрих.

Киев занимает 173 место в рейтинге самых комфортных для жизни городов, который составила международная консалтинговая компания Mercer.

Всего в рейтинге 231 город.

Лучший город по комфортности жизни по рейтингу Mercer - столица Австрии Вена, вторая ступенька у Цюриха (Швейцария).

На третьем месте - канадский город Ванкувер. Также в первой десятке: Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германий), Копенгаген (Дания).

Замыкают первую десятку два швейцарских города - Женева и Базель.

Рейтинг формировали, учитывая 10 показателей: развлечения, качество жилья, транспорт, климат, образование, качество медицины, общественный транспорт, политическая и социальная среда, социокультурная среда и доступность потребительских товаров.