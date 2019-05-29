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В Киеве грабители жестоко поиздевались над беременной девушкой

Комментариев: 5
Медики подозревают, что девушку изнасиловали.
Прохожие обнаружили пострадавшую в неадекватном состоянии
Прохожие обнаружили пострадавшую в неадекватном состоянии
pixabay.com

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В Киеве на улице Гната Хоткевича, 27, вечером около 23:30 во вторник, 28 мая, злоумышленники напали на беременную двадцатипятилетнюю девушку.

Об этом сообщает Информатор.

Девушка шла встречать своего мужа, когда на нее напали и начали душить. После этого ее ограбили и раздели.

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“В какой-то момент сзади ее начал кто-то душить, а после этого девушка уже ничего не помнит. Когда пострадавшая пришла в себя, то обнаружила, что у нее нет мобильного телефона, обуви и нижнего белья“, - говорится в сообщении.

Пострадавшую в неадекватном состоянии нашли местные жители и вызвали “скорую помощь“.

“Она находилась в шоковом состоянии и бросалась под автомобили“, - уточняют очевидцы. 

Ее госпитализировали в роддом. Медики говорят, что, возможно, ее изнасиловали.

Как сообщалось 17 мая, в Одессе среди дня произошло дерзкое ограбление на миллионы гривен.

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Теги: беременная, ограбление, изнасилование, Киев
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Комментариев (5)
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Kismyas    29.05.2019, 10:00
Оценка:  +2
Kismyas
Идиотка..дома надо сидеть,лучше б ее мужа изнасиловали..надо себе купить балончик и нож,чтоб удовлетворять насильников)
Хулиганка*    29.05.2019, 10:34
Оценка:  0
Хулиганка*
Вы девушка?
Операторська    29.05.2019, 09:57
Оценка:  +1
Операторська
перепрошую, але в півдванадцятої ночі йти зустрічати (!) чоловіка?
kin78    29.05.2019, 10:21
Оценка:  +1
kin78
А ви що, сексистка? Проти прав жінок? Хай хоч би роздягнулася повністю і на Гната Хоткевича опівночі вирішила прогулятися подихати свіжим повітрям, чому ні? Має право, за конституцією. Тут треба говорити передусім про чоловіків та їх агресію! Радфемок ще не було в темі, то я їх випереджу
kin78    29.05.2019, 10:24
Оценка:  0
kin78
а взагалі жах звичайно, жінка вже заплатила ціну за свою легковажність, але залишилось ще чоловіку прочухана та в око дати, щоб розумів свою відповідальність, це його парафія захищати дружину, береш і інструктуєш, не лазати без дуже крайньої потреби по безлюдній вулиці. Не завжди на авось проскочиш
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