В Киеве грабители жестоко поиздевались над беременной девушкой

Медики подозревают, что девушку изнасиловали.

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В Киеве на улице Гната Хоткевича, 27, вечером около 23:30 во вторник, 28 мая, злоумышленники напали на беременную двадцатипятилетнюю девушку.

Об этом сообщает Информатор.

Девушка шла встречать своего мужа, когда на нее напали и начали душить. После этого ее ограбили и раздели.

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“В какой-то момент сзади ее начал кто-то душить, а после этого девушка уже ничего не помнит. Когда пострадавшая пришла в себя, то обнаружила, что у нее нет мобильного телефона, обуви и нижнего белья“, - говорится в сообщении.

Пострадавшую в неадекватном состоянии нашли местные жители и вызвали “скорую помощь“.

“Она находилась в шоковом состоянии и бросалась под автомобили“, - уточняют очевидцы.

Ее госпитализировали в роддом. Медики говорят, что, возможно, ее изнасиловали.

Как сообщалось 17 мая, в Одессе среди дня произошло дерзкое ограбление на миллионы гривен.