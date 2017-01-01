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В Киеве на Южном мосту Mercedes насмерть сбил лося

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Как животное оказалось в городе неизвестно.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Киеве на Южном мосту произошло смертельное ДТП. Mercedes насмерть сбил лося.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Cегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло - говорится в сообщении

Внимание - 18+. Видео содержит шокирующие кадры

Ранее сообщалось о том, что под Одессой в ДТП погибли четыре человека. На трассе в Лиманском районе в районе села Булдинка столкнулись автомобили Toyota и ГАЗель.

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Теги: Киев, Южный мост, лось
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