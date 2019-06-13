СМИ выяснили, кем в Администрации президента хотят заменить Кличко на посту мэра Киева

В Администрации президента активно подыскивают человека на замену Виталию Кличко, которого у Зеленского хотят снять с поста главы Киевской городской государственной администрации. Сайт from-ua провёл расследование с целью выяснить, кто может занять пост главы КГГА. Благодаря публикациям в различных СМИ и данным источников издание опубликовало перечень вероятных кандидатов на должность столичного градоначальника.

Впрочем, для начала важно уточнить, что, хотя в КГГА серьезно настроены сместить Кличко, пока что этого делать не торопятся. Промедление связано с тем, что на сегодняшний день у действующего мэра все еще очень высокий рейтинг в Киеве – он пользуется поддержкой большинства киевлян. Впрочем, подбор кандидатов на место Кличко продолжается

Один из наиболее вероятных кандидатов, которого в первую очередь называют большинство СМИ и источников, – ТОП-менеджер Игоря Коломойского, гендиректор “1+1 Медиа“ Александр Ткаченко. Вероятно, таким образом олигарх планирует “подмять“ под себя украинскую столицу.

Еще один сомнительный претендент – “сигаретный король“ Андрей Холодов. О связи Холодова с рынком столичных МАФов, в том числе – и по продаже сигарет, ранее уже писали СМИ. Сейчас холодов на проходном 22-м месте в списке “Слуги народа“, но при необходимости готов поменять мандат на руководство КГГА.

Рассматривается также бывший соратник Виталия Кличко Павел Рябикин, который, как пишут СМИ, когда-то “продал“ его Петру Порошенко, а теперь хочет продать Владимиру Зеленскому. Выходец из печально известного окружения Бакая, он заработал деньги сомнительным путем. Теперь же Рябикин – руководитель “Борисполя“, где, кстати, не реже чем раз в три месяца случаются жуткие скандалы.

Стоит отметить, что, по информации источников, собеседования всех потенциальных кандидатов на пост главы КГГА проходят через кабинет Андрея Вавриша – близкого друга, кума и бизнес-партнера главы АП Андрея Богдана.

Как пишет издание , таким образом Вавриш планирует “захватить“ Киев и сместить Вадима Столара, чтобы самому стать “теневым хозяином“ столицы.

После изучения списка претендентов на пост главы КГГА от Администрации президента становится понятно, почему там не торопятся проводить “замену“. Очевидно, что столь неоднозначные и одиозные личности будут приняты киевлянами “в штыки“. А ссориться с киевской общиной в самом начале каденции новым хозяевам Банковой, вероятно, совершенно не хочется.