Спасатели уточнили данные о мощном взрыве в Киеве

В результате взрыва разрушены три гаража, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены четыре автомобиля.

В ГосЧС уточнили информацию о мощном взрыве в столице facebook.com/DSNSKyiv

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили детали о мощном взрыве, произошедшем поздно вечером накануне в Киеве.

По информации ГосЧС, обнародованной 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.

"В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля", - заявили в ГосЧС.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на территории гаражей. Позже спасатели на месте взрыва в Киеве начали разбирать завалы.

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