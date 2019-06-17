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В Киеве мужчина прыгнул с моста под грузовик: Ему оторвало голову

Комментариев: 2
При себе погибший не имел документов.
В Киеве мужчина прыгнул с моста под грузовик: Ему оторвало голову
© 112.ua
Фото 1/4
  • Лицо мужчины слишком повреждено, его опознать невозможно
  • Лицо мужчины слишком повреждено, его опознать невозможно
  • Лицо мужчины слишком повреждено, его опознать невозможно
  • Лицо мужчины слишком повреждено, его опознать невозможно
В Киеве мужчина прыгнул с моста под грузовик: Ему оторвало голову
Лицо мужчины слишком повреждено, его опознать невозможно
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В Киеве возле станции метро Берестейская мужчина прыгнул с моста под грузовик и погиб.

Об этом сообщает журналист "112 Украина". 

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Происшествие произошло на проспекте Победы. Во время падения мужчину зацепил мусоровоз, его тело протянуло несколько метров. Лицо мужчины слишком повреждено, его опознать невозможно. При себе погибший не имел документов. 

Dtp.kiev.ua сообщает, что голову пострадавшего оторвало, на дороге видны следы крови, части черепа и мозга. Под мусоровозом остались основные части тела. Издание также утверждает, что мужчина специально ждал на мосту транспорт, под колесами которого он не сможет выжить.

Информации от правоохранитель об этом происшествии пока нет. 

Как сообщалось 13 июля 2018, в Киеве пешеходу оторвало голову в ДТП.

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Теги: Киев, ДТП
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    17.06.2019, 13:03
Оценка:  0
Духовный_скреп
Такое впечатление,что статью писал маньяк и серийный расчленитель.Можно ещё опубликовать фото головы,интересно по какому позвонку её оторвало.
Катилин    17.06.2019, 13:38
Оценка:  0
Катилин
какой ты ранимый
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