При себе погибший не имел документов.

Лицо мужчины слишком повреждено, его опознать невозможно

В Киеве мужчина прыгнул с моста под грузовик: Ему оторвало голову

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В Киеве мужчина прыгнул с моста под грузовик: Ему оторвало голову

В Киеве возле станции метро Берестейская мужчина прыгнул с моста под грузовик и погиб.

Об этом сообщает журналист "112 Украина".

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Происшествие произошло на проспекте Победы. Во время падения мужчину зацепил мусоровоз, его тело протянуло несколько метров. Лицо мужчины слишком повреждено, его опознать невозможно. При себе погибший не имел документов.

Dtp.kiev.ua сообщает, что голову пострадавшего оторвало, на дороге видны следы крови, части черепа и мозга. Под мусоровозом остались основные части тела. Издание также утверждает, что мужчина специально ждал на мосту транспорт, под колесами которого он не сможет выжить.

Информации от правоохранитель об этом происшествии пока нет.

Как сообщалось 13 июля 2018, в Киеве пешеходу оторвало голову в ДТП.