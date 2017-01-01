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В Киеве открыли первую smart-улицу

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Первая smart-улица обустроена современной техникой, которая измеряет качество воздуха, видеонаблюдением и освещением, которое реагирует на движение.
В Киеве открыли новую smart-улицу
В Киеве открыли новую smart-улицу
kyivcity.gov.ua

Первую smart-улицу  открыли в Киеве в пределах улицы Салютной. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг, 20 июня.

Улица оборудована инновационными устройствами и первой в Украине стационарной системой мониторинга качества воздуха, которая измеряет концентрацию мелкодисперсной пыли, уровень формальдегида, диоксида азота, угарного газа и др.

"Сегодня контроль качества воздуха во всех районах столицы осуществляет мобильная лаборатория, которая ежедневно делает забор и анализ", - отмечают в КГГА.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве открыли первую smart-улицу

Безопасность на улице гарантируют 12 камер видеонаблюдения, а "умное" освещение экономит электроэнергию, автоматически изменяясь в зависимости от интенсивности движения. Люди с инвалидностью могут передвигаться по пандусам и ориентироваться на рельефное покрытие.

Там также  есть две станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядными устройствами, питающимися от солнечных панелей, и кнопка экстренного вызова.

Как сообщалось ранее, канадский режиссер снял фильм о киевской Троещине.

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Теги: Киев, Технологии, улица, урбанизация
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Источник: korrespondent.net

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