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Ректор университета Шевченко отменил приказ о назначении Портнова

Комментариев: 1
После акции в Киевском университете ректор отменил свое распоряжение о восстановлении в должности Портнова.
Юрист Андрей Портнов
Юрист Андрей Портнов
aportnov.com


Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский отменил приказ о назначении бывшего заглавы Администрации президента времен Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова на должность преподавателя на кафедре конституционного права юридического факультета.

Ректор прибыл в КНУ к митингующим, которые устроили бессрочную акцию протеста с требованием уволить Портнова и пообещал подписать приказ об увольнении экс-чиновника.

 Фото: Олег Слабоспицкий

"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - сообщил в своем Telegram-канале Портнов вечером 20 июня.
 

 
 



Напомним, накануне стало известно, что Портнова восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета университета им. Шевченко. Вечером 20 июня возле здания главного корпуса университета прошла акция протеста студентов.

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Теги: работа, университет, Портнов, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BabaYul    21.06.2019, 01:17
Оценка:  0
BabaYul
Портнов конечно козляра ещё тот, но здесь прямой запрет на профессию за политические убеждения. И такой крючкотворец как Портнов, годика через два-три, через суд по правам человека, разденет этот университет до трусов.
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