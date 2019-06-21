Ректор университета Шевченко отменил приказ о назначении Портнова

После акции в Киевском университете ректор отменил свое распоряжение о восстановлении в должности Портнова.



Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский отменил приказ о назначении бывшего заглавы Администрации президента времен Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова на должность преподавателя на кафедре конституционного права юридического факультета.



Ректор прибыл в КНУ к митингующим, которые устроили бессрочную акцию протеста с требованием уволить Портнова и пообещал подписать приказ об увольнении экс-чиновника.

Фото: Олег Слабоспицкий

"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - сообщил в своем Telegram-канале Портнов вечером 20 июня.







Напомним, накануне стало известно, что Портнова восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета университета им. Шевченко. Вечером 20 июня возле здания главного корпуса университета прошла акция протеста студентов.

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