В МВД рассказали о подготовке к маршу ЛГБТ в Киеве

Масштабы Марша равенства будут таковы, что правоохранителям придется задействовать все силы.

Обеспечивать правопорядок во время Марша равенства в Киеве будут все подразделения МВД. Об этом на совместном совещании в связи с проведением марша ЛГБТ-сообщества сказал первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 22 июня.

"Перед проведением мероприятия мы переговорили с организаторами акции и, понимая масштабы марша, привлекаем все подразделения системы МВД. Требую от каждого руководителя на местах своевременно реагировать на нештатные ситуации и оперативно принимать решения. Мы не должны допустить никаких провокаций, которые будут решительно пресечены, а действиям правонарушителей дана правовая оценка", – отметил Сергей Яровой.

Отмечается, что накануне с вечера будет осуществлено перекрытие нескольких центральных улиц заградительными турникетами, а в день проведения парада будут установлены фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан.

Кроме того, для выявления и обезвреживания взрывных устройств и веществ в день Марша равенства работать усиленные группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников шествия.

На станциях метрополитена Театральная, Золотые Ворота и Университет привлекут кинологов со служебными собаками для поиска взрывчатых веществ.

Уже известно, что в полицию поступило несколько сообщений от организаций и граждан, против проведения вышеуказанного мероприятия и планируют проведение соответствующих акций в центре столицы. Поэтому с целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций между участниками акции и ее противниками, будут работать сотрудники групп коммуникации со всей Украины.

Напомним, 23 июня, в Киеве пройдет Марш равенства КиевПрайд-2019 под лозунгом "Наша традиция – это свобода!". Организаторы мероприятия ожидают до 10 тысяч участников.

Ранее на этой неделе посетителей мероприятия КиевПрайд избили неизвестные в балаклавах. Один из пострадавших заявил, что это было "откровенно гомофобское нападение".

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