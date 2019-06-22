Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МВД рассказали о подготовке к маршу ЛГБТ в Киеве

Комментариев: 5
Масштабы Марша равенства будут таковы, что правоохранителям придется задействовать все силы.

Обеспечивать правопорядок во время Марша равенства в Киеве будут все подразделения МВД. Об этом на совместном совещании в связи с проведением марша ЛГБТ-сообщества сказал первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 22 июня.

"Перед проведением мероприятия мы переговорили с организаторами акции и, понимая масштабы марша, привлекаем все подразделения системы МВД. Требую от каждого руководителя на местах своевременно реагировать на нештатные ситуации и оперативно принимать решения. Мы не должны допустить никаких провокаций, которые будут решительно пресечены, а действиям правонарушителей дана правовая оценка", – отметил Сергей Яровой.

Отмечается, что накануне с вечера будет осуществлено перекрытие нескольких центральных улиц заградительными турникетами, а в день проведения парада будут установлены фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан.

Кроме того, для выявления и обезвреживания взрывных устройств и веществ в день Марша равенства работать усиленные группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников шествия.

На станциях метрополитена Театральная, Золотые Ворота и Университет привлекут кинологов со служебными собаками для поиска взрывчатых веществ.

Уже известно, что в полицию поступило несколько сообщений от организаций и граждан, против проведения вышеуказанного мероприятия и планируют проведение соответствующих акций в центре столицы. Поэтому с целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций между участниками акции и ее противниками, будут работать сотрудники групп коммуникации со всей Украины.

Напомним, 23 июня, в Киеве пройдет Марш равенства КиевПрайд-2019 под лозунгом "Наша традиция – это свобода!". Организаторы мероприятия ожидают до 10 тысяч участников.

Ранее на этой неделе посетителей мероприятия КиевПрайд избили неизвестные в балаклавах. Один из пострадавших заявил, что это было "откровенно гомофобское нападение".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, МВД, геи и лесбиянки, видео, парад, полиция, гомосексуализм, МВД Украины, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, гей-движение, гомосексуалисты, гей-парад, гей-прайд, пропаганда гомосексуализма, гей-парад в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
anti-zion    22.06.2019, 11:40
Оценка:  -1
anti-zion
...А чому уЗ.БОЧЕНЦІВ та людей з різними мозковими відхиленнями є свій марш, а у нормальних людей нема ? Яке ж тут " Равенство " . ЯкщоПЮДАРАСТИЧНИЙсекс - це є норма, тоді миття у каналізаційній ямі - це є СПА.
rafa84    22.06.2019, 11:39
Оценка:  0
rafa84
КАК МОЖНО В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ, ПРОВОДИТЬ ПРОПАГАНДУ ИЗВРАЩЕНИЙ И УРОДСТВА???
rafa84    22.06.2019, 11:41
Оценка:  -1
rafa84
И ПОТОМ ВСЕ УДИВЛЯЮТСЯ, ПОЧЕМУ ДЕТИ ВЫРАСТАЮТ ДОЛБОЕБАМИ???
П    22.06.2019, 11:36
Оценка:  0
П
То,что МВД участвует в марше не удивило. Наконец то легализировались.
Кайдаш    22.06.2019, 11:35
Оценка:  0
Кайдаш
Дуплишка личного состава вазелином не забудьте смазать.... Дожились - одни пи------расы охраняют других ((((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь