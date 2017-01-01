В Киеве наблюдается значительное загрязнение воздуха из-за машин и строек

Воздух станет чище только в последние дни июня.

Отсутствие зеленых насаждений, вырубка парков под строительство новых ЖК и проблемы с транспортными развязками ухудшают ситуацию facebook.com/kievtypical

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что воздух в Киеве содержит слишком большие накопления выхлопных газов и вредных испарений асфальта, в особенности много диоксида азота и формальдегида.

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"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида", - говорится в сообщении.

В ГСЧС утверждают, что воздух станет чище ближе к концу июня.

"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающее влияние автотранспорта", - объясняют в ГСЧС.

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В сообщении отмечается, что такой ситуации способствуют, в частности, погодные условия, которые в последнее время наблюдаются в Киеве: "сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, имеющиеся в приземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями".

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Отсутствие зеленых насаждений, вырубка парков под строительство новых ЖК, проблемы с транспортными развязками, в следствии чего образовываются пробки, которые влияют на больший выброс выхлопных газов не стабилизируют, а скорее ухудшают ситуацию.

Ранее сообщалось, что качество воздуха в Киеве показали на интерактивной карте. Интерактивная карта, информирующая о загрязнении воздуха в столице обновляется каждые десять минут.

Онлайн мониторинг качества воздуха в Киеве доступен на портале Air Kyiv Smart City.