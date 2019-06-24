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Подозреваемого в убийстве ребенка в Киеве отправили в СИЗО

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Подозреваемый взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.
Погибший мальчик
Погибший мальчик
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Полиция Киева сообщает, что суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве 9-летнего мальчика в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", - сказал начальник ГУ НПУ в Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, 23 июня, в озере нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки.

Позже подозреваемого в убийстве мальчика задержали. Позже он рассказал, что совершил убийство, чтобы отомстить своему брату и его гражданской жене. Подозреваемый подошел к ребенку со спины и начал наносить многочисленные удары ножом в область шеи, спины и туловища. Полиция насчитала около 30 ударов.

 

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Теги: Киев, ребенок, арест, убийство, мальчик
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Источник: korrespondent.net

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П    24.06.2019, 18:48
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