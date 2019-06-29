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В кафе Киева кавказцы устроили стрельбу, ранен мужчина

Комментариев: 7
Задержанные могут быть причастны к еще нескольким разбоям, в том числе на территории Гидропарка.
Задержанные кавказцы
Задержанные кавказцы
Информатор

В ночь на субботу в Оболонском районе Киева группа мужчин устроила драку со стрельбой в кафе Каспий. Через несколько часов полиция задержала пятерых кавказцев, сообщает Информатор 29 июня.

"По словам посетителей заведения, на танцполе ресторана повздорили двое мужчин, и завязалась драка, в ходе которой парень кавказской внешности достал нож. Его повалили на пол и вывели на улицу отдыхающие, но на этом все не закончилось. Спустя 15 минут агрессор вернулся в ресторан на автомобиле с четырьмя товарищами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что группа людей забежала внутрь и начала новый этап конфликта с применением газовых баллончиков и оружия. Одному мужчине нападавшие выстрелили в ногу. После этого мужчины кавказской внешности сели в черный Seat и скрылись. На месте работала полиция Оболонского района, а для поиска подозреваемых в городе ввели оперативный план Сирена.

Подозреваемых задержали спустя несколько часов в Днепровском районе на улице Андрея Малышко. В салоне машины также находилось две девушки, у которых патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотики.

"По имеющейся информации, данные лица могут быть причастны к еще нескольким разбоям, в том числе на территории Гидропарка... Все участники инцидента доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В кафе Киева кавказцы устроили стрельбу, ранен мужчина

Ранее на этой неделе в Киеве возле станции метро Крещатик произошла массовая драка, в которой участвовали 15 человек. Часть из них начала конфликт с прибывшими полицейскими.

Также сообщалось, что в Луцке мужчина избил сожительницу и полицейского.

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Теги: Киев, видео, фото, стрельба, мужчина, лица кавказской национальности, задержание, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    29.06.2019, 11:11
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Отправить обратно на родину в Россию.)))
Boxerogos    29.06.2019, 10:01
Оценка:  -9
Boxerogos
Киевобад,однако!)))))))))))))
МаюРацию    29.06.2019, 11:01
Оценка:  -5
МаюРацию
Куевобад!
ANDREICH    29.06.2019, 09:47
Оценка:  -1
ANDREICH
чурок нада убивать в україні
Boxerogos    29.06.2019, 10:04
Оценка:  +2
Boxerogos
Ты с дивана сначала встань,сопли вытри,да памперс смени.Убивец,бля!)))))))))))))
Котофунтик    29.06.2019, 09:41
Оценка:  -9
Котофунтик
Это те,кому Зе гражданство за Донбасс дал?))
Alcoolique    29.06.2019, 11:12
Оценка:  +4
Alcoolique
мама знает что ты дебил?
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