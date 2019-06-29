Задержанные могут быть причастны к еще нескольким разбоям, в том числе на территории Гидропарка.

В ночь на субботу в Оболонском районе Киева группа мужчин устроила драку со стрельбой в кафе Каспий. Через несколько часов полиция задержала пятерых кавказцев, сообщает Информатор 29 июня.

"По словам посетителей заведения, на танцполе ресторана повздорили двое мужчин, и завязалась драка, в ходе которой парень кавказской внешности достал нож. Его повалили на пол и вывели на улицу отдыхающие, но на этом все не закончилось. Спустя 15 минут агрессор вернулся в ресторан на автомобиле с четырьмя товарищами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что группа людей забежала внутрь и начала новый этап конфликта с применением газовых баллончиков и оружия. Одному мужчине нападавшие выстрелили в ногу. После этого мужчины кавказской внешности сели в черный Seat и скрылись. На месте работала полиция Оболонского района, а для поиска подозреваемых в городе ввели оперативный план Сирена.

Подозреваемых задержали спустя несколько часов в Днепровском районе на улице Андрея Малышко. В салоне машины также находилось две девушки, у которых патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотики.

"По имеющейся информации, данные лица могут быть причастны к еще нескольким разбоям, в том числе на территории Гидропарка... Все участники инцидента доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В кафе Киева кавказцы устроили стрельбу, ранен мужчина

Ранее на этой неделе в Киеве возле станции метро Крещатик произошла массовая драка, в которой участвовали 15 человек. Часть из них начала конфликт с прибывшими полицейскими.

Также сообщалось, что в Луцке мужчина избил сожительницу и полицейского.

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