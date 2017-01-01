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В Киеве отключилась часть фонтанов на Русановском канале

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Специалисты предприятия Киевводфонд обнаружили повреждение высоковольтного электрического кабеля.
Сейчас работают восемь гейзерных фонтанов из двенадцати
Сейчас работают восемь гейзерных фонтанов из двенадцати
Вечерний Киев

В связи с непогодой в Киеве произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала. Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В ходе обследования специалистами СВКП Киевводфонд электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля. Таким образом, часть фонтанов остается без электропитания к устранению аварийной ситуации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на этих выходных согласно рабочему графику будут работать восемь гейзерных фонтанов из двенадцати существующих в акватории Русановского канала.

При этом срок восстановления неработающих четырех фонтанов обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в четверг, 27 июня, после продолжительной жары на Киев обрушилась сильная гроза. Некоторые улицы затопили потоки воды. Из-за непогоды пострадали два человека. Упавшие деревья повредили 15 автомобилей и четыре дома.

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Теги: Киев, погода, фонтан, отключение, фонтаны, непогода, Русановская набережная, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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