Полиция показала, где в Киеве больше всего пьяных водителей

В июне административно наказаны почти полторы тысячи водителей в нетрезвом состоянии.

В полиции показали, в каком из столичных районов ловят больше всего пьяных водителей facebook.com/kyivpatrol

В июне больше всего водителей в состоянии алкогольного опьянения зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах Киева. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

"Зачастую инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2 ночи", - отмечают патрульные.

Также сообщается, что в июне административно наказаны почти полторы тысячи водителей в нетрезвом состоянии. Больше всего – в Деснянском (131) и Дарницком районах (120).

В то же время, самый высокий показатель нетрезвых водителей за полгода – 709 в Днепровском районе Киева.

Ранее патрульные полицейские остановили водителя, содержание алкоголя в крови которого превышало норму в 22 раза.

В Виннице пьяный полицейский разбил четыре авто

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet