Полиция показала, где в Киеве больше всего пьяных водителей
В июне больше всего водителей в состоянии алкогольного опьянения зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах Киева. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.
"Зачастую инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2 ночи", - отмечают патрульные.
Также сообщается, что в июне административно наказаны почти полторы тысячи водителей в нетрезвом состоянии. Больше всего – в Деснянском (131) и Дарницком районах (120).
В то же время, самый высокий показатель нетрезвых водителей за полгода – 709 в Днепровском районе Киева.
Ранее патрульные полицейские остановили водителя, содержание алкоголя в крови которого превышало норму в 22 раза.
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