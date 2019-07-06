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В центре Киева самоубийца прыгнул с Моста влюбленных

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Погибшему было около 40 лет. Тело мужчины оказалось прямо в центре проезжей части. Точные причины произошедшего пока неизвестны.
В Киеве с Моста влюбленных на дорогу спрыгнул мужчина
В Киеве с Моста влюбленных на дорогу спрыгнул мужчина
kiev.informator.ua

В центре Киева утром в субботу, 6 июля, мужчина прыгнул с Паркового моста, который также известен как Мост влюбленных, сообщает Информатор.

Тело погибшего оказалось прямо в центре проезжей части. По данным полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины инцидента пока неизвестны.

На место трагедии прибыла родственница погибшего, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния. На месте происшествия работает наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. 

 
Ранее в Киевской области вор пытался совершить самоубийство в магазине, куда он проник с целью кражи.
 
 

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Теги: Киев, самоубийство, мост, фото, суицид, прыжок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Кайдаш    06.07.2019, 16:17
Оценка:  0
Кайдаш
L`amour. l`amour.....
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