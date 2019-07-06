В центре Киева самоубийца прыгнул с Моста влюбленных

Погибшему было около 40 лет. Тело мужчины оказалось прямо в центре проезжей части. Точные причины произошедшего пока неизвестны.

В Киеве с Моста влюбленных на дорогу спрыгнул мужчина kiev.informator.ua

В центре Киева утром в субботу, 6 июля, мужчина прыгнул с Паркового моста, который также известен как Мост влюбленных, сообщает Информатор.

Тело погибшего оказалось прямо в центре проезжей части. По данным полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины инцидента пока неизвестны.

На место трагедии прибыла родственница погибшего, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния. На месте происшествия работает наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

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