Судья и адвокаты создали банду "черных риелторов" в Киеве

Злоумышленники пытались присвоить несколько квартир в престижных районах столицы, а также деньги на счетах умерших.

Госбюро расследований разоблачило банду "черных риелторов", в которой состояли несколько столичных адвокатов, нотариус и судья Соломенского районного суда Киева. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в течение 2016-2018 года злоумышленники подыскивали недвижимость и другое ценное имущество, принадлежавшее умершим киевлянам, а потом подделывали документы, чтобы завладеть этим имуществом.

"В фокусе интереса злоумышленников оказалось несколько квартир в центре и престижных районах столицы, а также деньги на депозитных счетах", - написала Варченко.

Она также отметила, что провернуть дело до конца мошенникам не удалось, так как следователи ГБР разоблачили их аферу раньше.

"Если бы "черным риелторам" удалось довести дело до конца, они получили бы 5,6 миллиона гривен выгоды", – отметила Варченко, добавив, что досудебное расследование по этому делу завершено, а материалы следствия переданы на ознакомление стороне защиты.

Она также сообщила, что по двум фигурантам дела – одному из адвокатов и его супруге следователи открыли отдельное производство, так как они скрываются от правоохранителей. Их объявили в розыск.

Ранее в Киеве задержали фиктивного застройщика. Мужчина под предлогом строительства объектов недвижимости незаконно завладел 300 тысячами долларов.

Напомним, в феврале в Харькове разгромили офис "черных риелторов". Активисты Национального корпуса, которые напали на фирму, занимавшуюся мошенничеством в сфере недвижимости.

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