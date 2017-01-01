В Киеве дрон пытался доставить в СИЗО наркотики

В киевскую тюрьму пытались доставить наркотики с помощью дрона. Полиция задержала 20-летнего подозреваемого.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы kyiv.npu.gov.ua

Полиция задержала мужчину за попытку при помощи квадрокоптера передать наркотики на территорию следственного изолятора в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Согласно сообщению, в понедельник, около 21:45 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Дегтяревской находится молодой человек, который ведет себя подозрительно.

Правоохранители установили, что задержанный 1999 года рождения, при помощи квадрокоптера пытался передать на территорию следственного изолятора пакетики, по его словам, с расфасованным метадоном.

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По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Барселоне мужчина спрятал полкило кокаина под париком. Странный внешний вид мужчины и нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля не остались незамеченными правоохранителями.

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