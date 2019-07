Куда пойти на выходные в Киеве 20-21 июля 2019 года

Выходные в Украине обещают быть солнечными и без дождей, поэтому можно будет провести их на одном из мероприятий столицы.

В предстоящие выходные в Украине нет никаких государственных праздников, и выходные в столице будут относительно спокойными, мало насыщенными событиями. Тем не менее, киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести этот уик-энд.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 20-21 июля 2019 года. В столице пройдет очередной Кураж Базар, фестиваль Всі.Свої. ZAKAT, несколько концертов и перформансов, шумные вечеринки.

Кураж Базар. This is America

Фото: MoeMisto.ua 20-21 июля на ВДНГ будет проходить очередной Кураж Базар, в этот раз посвященный Америке. Обещают устроить огромную барахолку, а в перерывах между покупками можно поучаствовать в родео на быке, кикер соревнованиях, отдохнуть в зонах барбекю, Beer pong и Red Bull, сфотографироваться в тематических фотозонах, посмотреть несколько серий известных американских сериалов и телепередач в кинотеатре Куража. Музыкальное сопровождение в стиле джаза, хип-хопа и кантри. Начало в 10.00

Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНГ, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: от 150 грн.

Всі.Свої. ZAKAT

Фото: Kyivmaps

20 июля предлагают встретить ZAKAT в теплой компании на одной из самых больших открытых террас столицы. В программе: презентация новых танцевальных и атмосферных хитов под лейблом Letti Music prod и инди-поп исполнительницы SHY. ZAKAT - новый формат мероприятий, который объединяет хорошую музыку, атмосферу, необычные напитки.

Гости станут свидетелями запуска сотни небесных фонариков в небо вечернего Киева. Также в программе благотворительная арт-выставка известных украинских художников в пользу БФ Tabletochki. Собранные средства направят в помощь онкобольным детям. Начало в 18.30.

STAND-UP: июльский движ!

Фото: Caribbean Club

20 июля комедийный вечер, темой которого будет летний отдых. Комики представят свою точку зрения на некоторые жизненные ситуации, проблемы и расскажут, как “выруливать” из сложного положения, не теряя при этом оптимизма и чувства юмора. Стендап - это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас.

Юмористы не просто выступают, но и активно общаются с публикой: делятся своими мыслями, спрашивают мнение. В этом 90-минутном концерте примут участие: Денис Кораблев, Владимир Евчук, Сергей Степанысько, Андрей Колмачевский, Артур Петров. Ведущий вечера: Иван Жорноклей. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: от 150 грн.

BOTANICA JAZZ - SINATRA

Фото: life.bodo.ua 20 июля в ботаническом саду концерт, посвященный творчеству обладателя уникального бархатного тембра, музыкальной иконы столетия - Фрэнка Синатры. Его баллады не покидают многочисленные музыкальные рейтинги, по праву могут считаться бессмертными, входят в золотую коллекцию джаза.

Любимые песни «My Way», «New York», «Fly Me to the moon» снова прозвучат в ботаническом саду, но в исполнении квинтет виртуозного пианиста, лидера сальса-бэнда «DisLOCAdos» – Ильи Ересько. Вокальные партии будет исполнять известный вокалист Роман Руссу. Начало в 20.00

Где: Киев, М. Дружбы народов, Ботанический сад им. Гришко, ул. Тимирязевская, 1

Стоимость: от 200 грн.

МУЗЫКА НА ТЕРРАСЕ 17 ЭТАЖА

Фото: http://Jazzography.In.Ua 20 июля всех желающих приглашают потанцевать под музыку знаменитых английских и украинских музыкантов. Вечеринка пройдет на высоте птичьего полета, откуда откроется прекрасный вид на вечерний Киев.

За музыкальное сопровождение отвечают электронный дуэт GeeJay из Лондона. Джина Джейн и Джейкоб Лобо в своем творчестве объединяют джаз, неосоул, фанк и элементы хип-хопа. Вместе с англичанами на вечеринке выступит лучший украинский фанковый проект VOLGA FUNK Ольги Лукачевой. Начало в 20.00

Где: Киев, М. Дружбы народов, IQ BUSINESS CENTER, Болсуновская, 13-15

Стоимость: от 375 грн.

Гриша Чайка. Акустика

Фото: AllEvents.in 21 июля состоится клубный концерт основателя известной группы 4ayka, первой acid-jazz группы в Украине, которой в следующем году исполняется 20 лет. Также исполнителя знают в качестве гитариста Sunsay Андрея Запорожца, а также как основателя, автора и исполнителя альт-рок группы Kislorod.

Большого успеха Чайка достиг в группе “Океан Эльзы”, в которой работал с 2015 года. И вот в это воскресенье он выступит с сольным акустическим концертом. Начало в 21.00

Где: Киев, М. Почтовая площадь, Docker-G pub, ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 100 грн.

