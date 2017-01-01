Куда пойти на выходные в Киеве 20-21 июля 2019 года
В предстоящие выходные в Украине нет никаких государственных праздников, и выходные в столице будут относительно спокойными, мало насыщенными событиями. Тем не менее, киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести этот уик-энд.
Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 20-21 июля 2019 года. В столице пройдет очередной Кураж Базар, фестиваль Всі.Свої. ZAKAT, несколько концертов и перформансов, шумные вечеринки.
Кураж Базар. This is America
Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНГ, пр-т Глушкова, 1
Где: Киев, ул. Десятинная, 12
Стоимость: от 150 грн.
Всі.Свої. ZAKAT
20 июля предлагают встретить ZAKAT в теплой компании на одной из самых больших открытых террас столицы. В программе: презентация новых танцевальных и атмосферных хитов под лейблом Letti Music prod и инди-поп исполнительницы SHY. ZAKAT - новый формат мероприятий, который объединяет хорошую музыку, атмосферу, необычные напитки.
Гости станут свидетелями запуска сотни небесных фонариков в небо вечернего Киева. Также в программе благотворительная арт-выставка известных украинских художников в пользу БФ Tabletochki. Собранные средства направят в помощь онкобольным детям. Начало в 18.30.
Где: Киев, ул. Десятинная, 12
Стоимость: от 150 грн.
STAND-UP: июльский движ!
20 июля комедийный вечер, темой которого будет летний отдых. Комики представят свою точку зрения на некоторые жизненные ситуации, проблемы и расскажут, как “выруливать” из сложного положения, не теряя при этом оптимизма и чувства юмора. Стендап - это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас.
Юмористы не просто выступают, но и активно общаются с публикой: делятся своими мыслями, спрашивают мнение. В этом 90-минутном концерте примут участие: Денис Кораблев, Владимир Евчук, Сергей Степанысько, Андрей Колмачевский, Артур Петров. Ведущий вечера: Иван Жорноклей. Начало в 19.00
Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4
Стоимость: от 150 грн.
BOTANICA JAZZ - SINATRA
Любимые песни «My Way», «New York», «Fly Me to the moon» снова прозвучат в ботаническом саду, но в исполнении квинтет виртуозного пианиста, лидера сальса-бэнда «DisLOCAdos» – Ильи Ересько. Вокальные партии будет исполнять известный вокалист Роман Руссу. Начало в 20.00
Где: Киев, М. Дружбы народов, Ботанический сад им. Гришко, ул. Тимирязевская, 1
Стоимость: от 200 грн.
МУЗЫКА НА ТЕРРАСЕ 17 ЭТАЖА
За музыкальное сопровождение отвечают электронный дуэт GeeJay из Лондона. Джина Джейн и Джейкоб Лобо в своем творчестве объединяют джаз, неосоул, фанк и элементы хип-хопа. Вместе с англичанами на вечеринке выступит лучший украинский фанковый проект VOLGA FUNK Ольги Лукачевой. Начало в 20.00
Где: Киев, М. Дружбы народов, IQ BUSINESS CENTER, Болсуновская, 13-15
Стоимость: от 375 грн.
Гриша Чайка. Акустика
Большого успеха Чайка достиг в группе “Океан Эльзы”, в которой работал с 2015 года. И вот в это воскресенье он выступит с сольным акустическим концертом. Начало в 21.00
Где: Киев, М. Почтовая площадь, Docker-G pub, ул. Игоревская, 13/5
Стоимость: от 100 грн.
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