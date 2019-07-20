В Киеве прошла акция в память о Шеремете

В третью годовщину гибели журналиста его память пришли почтить несколько десятков активистов, коллег и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Акция в память о Павле Шеремете в Киеве Скриншот

В центре Киева на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко прошла акция памяти погибшего три года назад журналиста Украинской правды Павла Шеремета. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 20 июля.

Отмечается, что собралось несколько десятков человек, среди которых и коллеги Шеремета. Также присутствовали министр финансов Оксана Маркарова, председатель ЦПК Виталий Шабунин и журналист Айдер Муждабаев, народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, журналистка Ирина Ромалийская, председатель НСЖУ Сергей Томиленко и другие. Неравнодушные несли к месту гибели журналиста цветы и лампадки.

На акции также присутствовал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Он возложил цветы к месту гибели Шеремета и держал в руках открытку с надписью "Кто убил Павла? Три года без ответа".

"Павел Шеремет представлял собой лучшее, что есть в расследовательской журналистике. Он – символ свободы прессы", – сказал Тейлор.

Также посольство США в Украине призвало власти Украины "проявить приверженность свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста".

В свою очередь главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева отметила, что последний фактический отчет по делу был 17 февраля 2017 года. И напомнила, что генпрокурора Юрия Луценко просили переквалифицировать дело, но это так и не было сделано. "Мы все еще надеемся, что раскрытие этого дела является делом чести для Украины и для Зеленского", – сказала Мусаева.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.

А в полиции заявили, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.

Также генпрокурор Юрий Луценко сообщал о "серьезном прогрессе" по делу Шеремета. Он очень доволен результатом, полученным Нацполицией и прокурорами, но о подробностях умолчал.

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