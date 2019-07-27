Людей было гораздо больше, чем в прошлом году.

В крестном ходе ко Дню Крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек - УПЦ

В крестном ходе ко Дню Крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек - УПЦ

В крестном ходе ко Дню крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек.

Об этом сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской православной церкви Митрополит Антоний на брифинге трансляцию которого в рамках марафона "Мы люди", вел телеканал "112 Украина".

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"Очень трудно сказать, сколько точно было людей в этом году, но мы видим, что их было гораздо больше, чем в прошлом. Поэтому наши первые подсчеты около 300 тыс. крестоходцев", - сказал митрополит.

Антоний отметил, что среди паломников были не только украинцы, а и представители других поместных православных церквей.

Как сообщалось, также 26 июля верующие УПЦ начали крестные ходы к Почаевской лавре.