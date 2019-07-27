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В крестном ходе ко Дню Крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек - УПЦ

Комментариев: 5
Людей было гораздо больше, чем в прошлом году.
В крестном ходе ко Дню Крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек - УПЦ
© segodnya.ua
Фото 1/3
  • Крестный ход посвящен 1031-й годовщине Дня Крещения Киевской Руси
  • Крестный ход посвящен 1031-й годовщине Дня Крещения Киевской Руси
  • Крестный ход посвящен 1031-й годовщине Дня Крещения Киевской Руси
В крестном ходе ко Дню Крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек - УПЦ
Крестный ход посвящен 1031-й годовщине Дня Крещения Киевской Руси
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В крестном ходе ко Дню крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек.

Об этом сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской православной церкви Митрополит Антоний на брифинге трансляцию которого в рамках марафона "Мы люди", вел телеканал "112 Украина".

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"Очень трудно сказать, сколько точно было людей в этом году, но мы видим, что их было гораздо больше, чем в прошлом. Поэтому наши первые подсчеты около 300 тыс. крестоходцев", - сказал митрополит.

Антоний отметил, что среди паломников были не только украинцы, а и представители других поместных православных церквей.

Как сообщалось, также 26 июля верующие УПЦ начали крестные ходы к Почаевской лавре.

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Теги: крестный ход, церковь, верующие, Киев
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Комментариев (6)
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мидори    27.07.2019, 17:28
Оценка:  -5
мидори
пока маразматические поповские сбортща будут собирать по 300000 участников до тех пор у нас и будут рулить порошенки и медведчуки
Кырмызы_вэ_бейаз    27.07.2019, 17:34
Оценка:  -2
Кырмызы_вэ_бейаз
Что-то твоих вумных комментариев не было, когда Вальцман вовсю хвастался томосом!
Ты стеснялось высмеивать шоколадного хряка?
haarp    27.07.2019, 16:23
Оценка:  +4
haarp
УПЦ - это же Московский Патриархат
colavova    27.07.2019, 17:10
Оценка:  -3
colavova
верно, ему доверили освещать крестный ход ПЦУ на канале мертвечука
haarp    27.07.2019, 17:25
Оценка:  -1
haarp
доверили ? кто ? Патриарх Кирилл ? ))))) смешной ты зайчик
colavova    27.07.2019, 20:01
Оценка:  0
colavova
а Кирюша чё не приехал? ссыт боярышником?
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