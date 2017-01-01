В Киеве "заминировали" гипермаркет из-за мести охранникам

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о заминировании одного из гипермаркетов в Дарницком районе. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook

"Киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета… "Шутнику" грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что злоумышленник 30 июля позвонил в полицию и сообщил, что в магазине на улице Здолбуновской заложена взрывчатка.

После осмотра объекта никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружили.

По данным полиции, злоумышленником оказался уроженец Львовской области, 1984 года рождения, который ранее не имел проблем с законом. Таким образом мужчина решил отомстить охранникам магазина, с которыми у него ранее возник конфликт.

По данному факту следственный отдел Дарницкого управления полиции начал уголовное производство по части1 статьи 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).