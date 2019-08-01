Кличко требует от НАБУ проверить обвинения руководителя Офиса Президента Андрея Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ, спросьбой открыть уголовное дело по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки в размере $20 млн.



Об этом сообщает пресс-служба.



“30 июля на пресс-конференции руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил СМИ, что ему, в разговоре, предлагали 20 миллионов долларов взятки. И, якобы, указанный разговор был осуществлен в интересах Киевского городского головы, то есть - в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные “переговоры“! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса Президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений“, - заявил Кличко.



“Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением. А также - выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации“, - добавил глава КГГА.



Кличко также отметил, что следствием подобных заявлений должно быть не только оглашение их на пресс-конференциях.



“Убежден, что в НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле. И надеюсь, что господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, руководитель Офиса президента Украины, сказал журналистам правду“, - подытожил мэр.