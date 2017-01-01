Порывы ветра сносили деревья и некоторые конструкции зданий.

Сегодня, 8 августа, в Киеве пронесся сильный ураган. Стихия начала хозяйничать в столице около 15 часов.

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Сообщается, что гроза и ураганный ветер в столице бушевали на протяжении получаса. Стихия повалила деревья и повредила неустойчивые конструкции некоторых зданий.

Порывы ветра достигали 25-28 м / с (II уровень опасности, оранжевый).

Непогода затронула в основном левый берег города. Как сообщают киевляне, по городу есть поваленные деревья, оборванные линии электропередач. Движение транспорта в Киеве было частично парализовано на полчаса.

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В соцсетях киевляне активно делятся фотографиями итогов сильного урагана.

По информации журналистов, непогода бушевала и на окрестностях украинской столицы.

Напомним, под Ровно пронесся смерч: Пользователи делятся видео бушующей стихии. Ливень затопил здания, которые остались без крыш из-за ветра.

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