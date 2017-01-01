В Киеве в машине нашли труп

На улице Бориспольской в автомобиле обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти.

В столице в автомобиле нашли труп facebook.com/dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева, на улице Бориспольской в автомобиле обнаружили труп мужчины, сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

Так, по информации правоохранителей, тело было обнаружено около 8 часов утра в субботу, 10 августа.

"Тело было обнаружено без признаков насильственной смерти. Причину смерти будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы", - отметили правоохранители.

Личность мужчины установлена. Ему было 84 года.

Напомним, в Киеве возле станции метро нашли труп. Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки. Труп обнаружили полицейские метрополитена.

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