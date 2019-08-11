Выстрел был направлен в небо.

На улице Чернобыльской в Киеве мужчина открыл стрельбу с балкона. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram проекта dtp.kiev.ua. На видео можно видеть, что неизвестный мужчина целился в небо.

Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона, - сообщил автор публикации.

Выстрел был направлен в небо и никого не задел. Соседи в полицию не обращались.

Напомним, в Норвегии в мечети произошла стрельба. В результате стрельбы ранения получил один человек. Нападавшего полиция уже задержала.Очевидцы описали его как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

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