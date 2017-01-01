Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Комментариев: 0
До конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза.
На Киев надвигается гроза
На Киев надвигается гроза

Погода в Киеве ухудшится в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 августа и ночью 14 августа. Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в ближайшие часы с удержанием до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Накануне в Киеве ураган повалил 120 деревьев. Коммунальщики работали в усиленном режиме, чтобы убрать деревья и ветки, которые мешают передвижению людей и транспорта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Погода в Украине: жара сменится штормом, а бабье лето не ожидается

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, погода, Гроза, дожди, ветер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь