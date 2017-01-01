В Киеве объявили штормовое предупреждение

До конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза.

Погода в Киеве ухудшится в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 августа и ночью 14 августа. Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в ближайшие часы с удержанием до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Накануне в Киеве ураган повалил 120 деревьев . Коммунальщики работали в усиленном режиме, чтобы убрать деревья и ветки, которые мешают передвижению людей и транспорта.

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