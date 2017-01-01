В Киеве объявили штормовое предупреждение
До конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза.
Погода в Киеве ухудшится в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 августа и ночью 14 августа. Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что в ближайшие часы с удержанием до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Накануне в Киеве ураган повалил 120 деревьев. Коммунальщики работали в усиленном режиме, чтобы убрать деревья и ветки, которые мешают передвижению людей и транспорта.
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