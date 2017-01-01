В метро Киева нашли двойника Зеленского

Похожий на Зеленского мужчина ехал в столичном метро, когда его сфотографировали. Фото спровоцировало в сети волну шуток про “народного президента”.

В сети появилось фото, где человек, сильно похожий на президента Владимира Зеленского, едет в вагоне киевского метрополитена. Пост с фото в Facebook опубликовал пользователь Дмитрий Коваленко в пятницу, 16 августа.

“Вот он - настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу”, - написал под снимком автор публикации.

В комментариях люди отметили сходство мужчин, а также начали шутить о том, что это точно не Зеленский, потому что рядом с ним нет Андрея Богдана.

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Напомним, что ранее в Сети показали plus-size двойника Меган Маркл.

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