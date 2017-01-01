Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В метро Киева нашли двойника Зеленского

Комментариев: 0
Похожий на Зеленского мужчина ехал в столичном метро, когда его сфотографировали. Фото спровоцировало в сети волну шуток про “народного президента”.
В столичном метро обнаружили двойника Зеленского
В столичном метро обнаружили двойника Зеленского
facebook.com/k.dimitriy

В сети появилось фото, где человек, сильно похожий на президента Владимира Зеленского, едет в вагоне киевского метрополитена. Пост с фото в Facebook опубликовал пользователь Дмитрий Коваленко в пятницу, 16 августа.

“Вот он - настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу”, - написал под снимком автор публикации.

В комментариях люди отметили сходство мужчин, а также начали шутить о том, что это точно не Зеленский, потому что рядом с ним нет Андрея Богдана.

 

 

Напомним, что ранее в Сети показали plus-size двойника Меган Маркл.

В России нашли "клона" Дженнифер Лопес

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Метрополитен, метро, Киевское метро, двойники, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь