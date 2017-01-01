Женщина приехала к бывшему мужу поздравить дочь с днем рождения. Тот попытался вернуть женщину, но после отказа 11 раз ударил ее ножом.

Полиция задержала мужчину в Киеве за покушение на убийство бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в пятницу, 16 августа.

На линию 102 поступило сообщение о ножевом ранении женщины на улице Закревского Деснянского района столицы.

Как рассказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Александр Косовский, 40-летний задержанный киевлянин не смог простить бывшей жене то, что она его бросила, поэтому на встречу с ней вышел с двумя острыми предметами, похожими на ножи.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве мужчина пытался зарезать бывшую жену

“Утром женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить дочь с днем рождения. У подъезда многоэтажки ее ждал бывший муж. При встрече он пытался вернуть женщину, но она ему отказала. В ответ мужчина набросился на нее с заточкой и ножом. Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали врачи скорой для оказания необходимой помощи”, - сообщили в пресс-службе.

Согласно справке из медицинского учреждения, женщина получила 11 ножевых ранений и находится в реанимационном отделении.

По данному факту начато уголовное производство по статье о покушении на убийство. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное правонарушение мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Житомирской области мужчина убил жену и покончил с собой.

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