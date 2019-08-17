В Киеве пьяная компания устроила стрельбу в пабе

Трое людей в состоянии сильного алкогольного опьянения открыли огонь в зале, где было много людей.

В ночь на субботу, 17 августа, в столичном заведении Портер паб возле Лыбедской площади произошла стрельба, полиция задержала злоумышленников, сообщает Информатор.

Отмечается, что поздно вечером в паб зашли трое неадекватных мужчин, которые еле держались на ногах. Одни из них совершил выстрел в полном зале.

На место прибыло два экипажа патрульной полиции. У одного из дебоширов полицейские обнаружили ствол. Предварительно, пистолет оказался стартовым. Никто из посетителей паба физически не пострадал, люди отделались испугом. А вот двое из пьяной троицы все же получили небольшие повреждения.

Пьяных дебоширов вывели на улицу, на тот момент они уже не держались на ногах и несколько раз упали на землю. При этом у одного из них со рта шла пена. Патрульные вызвали медиков, которые обработали рассечения одного из пострадавших и привели в чувства второго с помощью нашатыря.

Тем временем, стрелок требовал вернуть ему пистолет, а после, стоя в окружении полиции, достал и направил на них газовый баллончик. Правоохранители вовремя среагировали изъяли еще одно спецсредство у мужчины. Его действия патрульные оценили как мелкое хулиганство и составили протокол.

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Ранее сообщалось, что в Умани неизвестные обстреляли авто преподавателей университета.

А в Бразилии застрелили пять человек в ночном клубе, еще четверо пострадали. Злоумышленники потребовали выключить музыку, после чего расстреляли одну из находившихся там женщин, а затем продолжили стрелять по другим посетителям.

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