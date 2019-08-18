Киевлянин убил жену и пытался покончить с собой

Мужчина зарезал жену и перерезал себе горло. Женщина скончалась, злоумышленника спасли медики.

В Киеве мужчина зарезал жену и пытался покончить с собой kiev.informator.ua

В Киеве мужчина убил свою жену и попытался покончить с собой. Об этом сообщает портал Информатор в воскресенье, 18 августа.

Инцидент случился вечером 17 августа на улице Выборгской, рядом с детским садом № 654. По предварительной информации, мужчина напал на свою жену с ножом и нанес ранения, от которых она скончалась на месте.

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Злоумышленник попытался совершить суицид, перерезав себе горло. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, спасли убийцу и доставили его в больницу.

Знакомый погибшей рассказал журналистам, что они с мужем разводились. Женщина переехала на улицу Выборгскую вместе с маленьким ребенком. Причины и детали трагедии устанавливает следствие.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина пытался зарезать бывшую жену.

Также сообщалось, что в реке в Киеве обнаружили расчлененное тело женщины.

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