Киевлянин убил жену и пытался покончить с собой
В Киеве мужчина убил свою жену и попытался покончить с собой. Об этом сообщает портал Информатор в воскресенье, 18 августа.
Инцидент случился вечером 17 августа на улице Выборгской, рядом с детским садом № 654. По предварительной информации, мужчина напал на свою жену с ножом и нанес ранения, от которых она скончалась на месте.
Cмотрите фотогалерею: Киевлянин убил жену и пытался покончить с собой
Злоумышленник попытался совершить суицид, перерезав себе горло. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, спасли убийцу и доставили его в больницу.
Знакомый погибшей рассказал журналистам, что они с мужем разводились. Женщина переехала на улицу Выборгскую вместе с маленьким ребенком. Причины и детали трагедии устанавливает следствие.
Напомним, что ранее в Киеве мужчина пытался зарезать бывшую жену.
Также сообщалось, что в реке в Киеве обнаружили расчлененное тело женщины.
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