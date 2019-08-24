В Киеве женщина гуляла по улицам в обнаженном виде

Женщина ходила пританцовывая в одном нижнем белье, держа в руках цветы. За ней приехали медики.

На улице Бориспольская в Дарницком районе Киева заметили полуголую женщину, гуляющую по улицам. Об этом сообщает Obozrevatel в субботу, 24 августа.

Женщина шла без бюстгальтера по улице в одном нижнем белье. Она пританцовывала и крутилась на одном месте. Вскоре после этого женщиной заинтересовалась полиция.

Правоохранители задерживать ее не стали. Вместо этого полицейские вызвали скорую помощь, поскольку "это не их профиль". Вскоре за женщиной приехали врачи и забрали ее с собой.

Напомним, что ранее в Харькове женщина эротически станцевала в фонтане.

Также сообщалось, что в США шесть пенсионеров арестовали за публичный секс.

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