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В Киеве женщина гуляла по улицам в обнаженном виде

Комментариев: 3
Женщина ходила пританцовывая в одном нижнем белье, держа в руках цветы. За ней приехали медики.

На улице Бориспольская в Дарницком районе Киева заметили полуголую женщину, гуляющую по улицам. Об этом сообщает Obozrevatel в субботу, 24 августа.

Женщина шла без бюстгальтера по улице в одном нижнем белье. Она пританцовывала и крутилась на одном месте. Вскоре после этого женщиной заинтересовалась полиция.

Правоохранители задерживать ее не стали. Вместо этого полицейские вызвали скорую помощь, поскольку "это не их профиль". Вскоре за женщиной приехали врачи и забрали ее с собой.

Напомним, что ранее в Харькове женщина эротически станцевала в фонтане.

Также сообщалось, что в США шесть пенсионеров арестовали за публичный секс.

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Теги: Киев, курьезы, полиция, курьез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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nelci    24.08.2019, 16:41
Оценка:  0
nelci
Веселится и ликует весь народ, каждый как умеет!
Ira0955    24.08.2019, 16:27
Оценка:  -5
Ira0955
Лола Жбанова опять нажралась стекломоя и искала кому бы отсосать)))
Nikolas_Adver    24.08.2019, 17:35
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
так тыж воняешь вечно, что "запоребриковцы" мы! значит, только ты могла так оттягиваться и твои здешние шелушевки)))) как там в палате с решетками? ева браун с покахонтас не сильно чморят?))))))
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