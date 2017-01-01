Киевлянин пострадал от взрыва электронной сигареты

Мужчина ехал в машине, когда у него в сумке взорвалась электронная сигарета. Полиция оказала ему первую помощь, позже медики госпитализировали его в ожоговый центр.

В Киеве мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 28 августа.



Как отмечается, 27 августа около 20 часов патрульные получили вызов о несчастном случае на проспекте Победы. Заявитель рассказал, что он, будучи пассажиром, ехал в автомобиле Skoda и во время движения у него в сумке взорвалась электронная сигарета. Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы.

Патрульные, которые первые прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь. Медики забрали мужчину в ожоговое отделение больницы для детального осмотра.

Напомним, что ранее была зарегистрирована первая смерть после курения вейпа.

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