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Киевлянин пострадал от взрыва электронной сигареты

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Мужчина ехал в машине, когда у него в сумке взорвалась электронная сигарета. Полиция оказала ему первую помощь, позже медики госпитализировали его в ожоговый центр.
В Киеве мужчина пострадал от взрыва электронной сигареты
В Киеве мужчина пострадал от взрыва электронной сигареты
facebook.com/kyivpatrol

В Киеве мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 28 августа.

Как отмечается, 27 августа около 20 часов патрульные получили вызов о несчастном случае на проспекте Победы. Заявитель рассказал, что он, будучи пассажиром, ехал в автомобиле Skoda и во время движения у него в сумке взорвалась электронная сигарета. Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы.

Патрульные, которые первые прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь. Медики забрали мужчину в ожоговое отделение больницы для детального осмотра.

Напомним, что ранее была зарегистрирована первая смерть после курения вейпа.

Обнаружена смертельная опасность вейпов

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Теги: Киев, полиция, электронные сигареты
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Источник: korrespondent.net

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