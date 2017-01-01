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В Киеве открыли памятник Сикорскому

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Скульптуру авиаконструктора Игоря Сикорского создали с помощью современных технологий – используя 3D-принтер.
Скульптура Игоря Сикорского изготовлена из бронзы
Скульптура Игоря Сикорского изготовлена из бронзы
Аэропорт Киев / Facebook

Памятник выдающемуся украинскому авиаконструктору Игорю Сикорскому открыли в аэропорту Киев имени Сикорского (Жуляны) в День авиации Украины. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook в субботу, 31 августа.

"Скульптуру Игоря Сикорского создали с помощью современных технологий используя 3D-принтер. Фигура изготовлена из бронзы, покрыта темно-зеленой патиной и стоять на стилизованной гранитной полусфере. В руках авиаконструктор держит кинетическую модель – первый в мире вертолет. Лопасти вертолета будут вращаться под порывами ветра. Общая высота памятника с постаментом составляет 7,2 м", – говорится в сообщении.

В открытии памятника принимал участие мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, авиаконструктор Игорь Сикорский родился в Киеве в 1889 году. Он является создателем самолетов Гранд, Русский витязь, Илья Муромец, а также ряда экспериментальных вертолетов. В 1919 году Сикорский эмигрировал в США, где он основал авиакомпанию Sikorsky Aircraft. Игорь Сикорский руководил созданием первого в мире серийного вертолета (Sikorsky R-4).

Напомним, в июне 2016 года международному аэропорту Киев присвоили имя авиаконструктора Игоря Сикорского. Такое решение принял Киевсовет.

Накануне сообщалось, что на Буковине установили памятник первому украинскому космонавту Леониду Каденюку. Монумент появился в его родном селе Клишковцы Хотинского района.

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Теги: Киев, памятники и монументы, фото, аэропорт, памятник, аэропорт Киев, Жуляны, Аэропорт "Жуляны", сикорский
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Источник: korrespondent.net

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