Стрельба в Киеве: полиция задержала стрелка
Полиция Киева задержала мужчину, который сегодня открыл стрельбу вблизи общественного транспорта, ранив двух граждан. Об этом вечером в пятницу, 6 сентября, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.
"Злоумышленник, стрелявший в одного человека в троллейбусе и в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в ... троллейбусе", - написала она.
Блищик добавила, что в рюкзаке у задержанного обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял.
Злоумышленника, который ранее устроил стрельбу, узнал один из пассажиров и сообщил полиции.
Cмотрите фотогалерею: Стрельба в Киеве: полиция задержала стрелка
Напомним, что ранее киевские правоохранители объявили розыск злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, в результате чего два человека госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.
Позде в Киевпасстрансе заявляли, что стрельба произошла на улице, а не в троллейбусе.
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