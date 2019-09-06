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Стрельба в Киеве: полиция задержала стрелка

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Мужчину, который стрелял на троллейбусной остановке в Киеве, задержали в троллейбусе. О его местонаходжении полиции сообщил пассажир.
Полиция задержала подозреваемого
Полиция задержала подозреваемого
facebook.com/ Оксана Блищик

Полиция Киева задержала мужчину, который сегодня открыл стрельбу вблизи общественного транспорта, ранив двух граждан. Об этом вечером в пятницу, 6 сентября, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.

"Злоумышленник, стрелявший в одного человека в троллейбусе и в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в ... троллейбусе", - написала она.

Блищик добавила, что в рюкзаке у задержанного обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял.

Злоумышленника, который ранее устроил стрельбу, узнал один из пассажиров и сообщил полиции.

 

 

Напомним, что ранее киевские правоохранители объявили розыск злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, в результате чего два человека госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.

Позде в Киевпасстрансе заявляли, что стрельба произошла на улице, а не в троллейбусе.

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Теги: Киев, стрельба, полиция, троллейбус, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Den6189    06.09.2019, 22:30
Оценка:  -2
Den6189
атошник
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