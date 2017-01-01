В многоэтажке Киева произошел пожар: есть жертва
В жилом доме Святошинского района Киева вечером в воскресенье, 8 сентября, произошел серьезный пожар, в котором погиб человек. Еще 30 человек эвакуировали. Горела квартира на верхнем этаже девятиэтажного дома, сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
Отмечается, что пожар начался около 17:00 по адресу проспект Леся Курбаса, 5а.
Когда на место прибыли спасатели, то они незамедлительно приступи к локализации. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности, по которому были стянуты дополнительные силы ГСЧС. Лишь к 18:29 возгорание удалось локализовать, а в 18:57 ликвидировать.
В ходе обследования квартиры, спасатели обнаружили человеческое тело. Также во время тушения из дома эвакуировали 30 человек. На месте работали девять единиц основной и специальной техники, а также 40 человек личного состава. Также дежурили медики и правоохранители. Подробности и причины возгорания выясняются.
Cмотрите фотогалерею: В многоэтажке Киева произошел пожар: есть жертва
Ранее сообщалось, что в Киеве районы Позняков и Осокорков затянуло дымом. Задымление было связано с возгоранием 30 квадратных метров торфа на улице Коллекторной.
Напомним, что ранее центр Киева окутал дым, прогремели взрывы.
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