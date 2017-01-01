В Киеве полицейские отговорили от самоубийства двух мужчин

Один мужчина пытался выпрыгнуть с окна на 17 этаже на проспекте Бажана, а второй пытался свети счеты с жизнью возле станции метро Житомирская.

В Киеве патрульный полицейский уговорил мужчину не совершать самоубийство, рассказав свою историю жизни. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины в Facebook.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева на проспекте Бажана. По данным правоохранителей, мужчина вылез из окна своей квартиры на 17 этаже, чтобы спрыгнуть. Его супруга позвонила в полицию и сообщила о происходящем.

"За считанные минуты на месте прибыли полицейские, врачи и спасатели. Все они пытались наладить диалог с человеком, но попытки были безуспешными. Он твердил одно: "Жизнь ничтожно и все проблемы закончатся, когда я прыгну", - говорится в сообщении.

В полиции указали, что подойти к мужчине и затащить силой в квартиру было невозможно, потому что он сидел на узком парапете. На помощь пришел командир роты патрульной полиции Виталий Задорожный, который смог уговорить мужчину вернуться в безопасное место, рассказав свою историю жизни.

Позже в полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился на крыше здания возле станции метро Житомирская. Прибывшие на место происшествия патрульные увидели человека на краю лифтовой шахты, который намеревался прыгнуть. Правоохранителям удалось незаметно подняться на крышу, подойти к мужчине и отвести его в безопасное место.

По данным полиции, мужчина был в отчаянии и рассказал, что не видит смысла в жизни из-за семейного конфликта, поэтому поднялся на крышу, чтобы свесит счеты с жизнью.

Напомним, что в Киеве мужчина покончил с собой, застрелившись из ружья. Погибший страдал от онкологического заболевания.

Ранее в исправительной колонии Харькова застрелился работник.

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