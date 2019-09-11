В Киеве горел рынок "Юность"

Причина пожара на данный момент не известна.

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В Киеве в среду, 11 сентября, произошел пожар на территории рынка “Юность“. Черный столб дыма был виден из нескольких районов на левом берегу столицы.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Пожар начался около 11:00. Спасатели ГосЧС оперативно прибыли на место и помешали распространению огня на весь торговый павильон. Через полчаса пожар удалось ликвидировать полностью.

В результате инцидента погибших нет, медицинская помощь потребовалась одной женщине - продавщица надышалась угарным газом. Причина пожара на данный момент не известна, на месте работают правоохранители.

Как сообщалось, в апреле в Киеве загорелся рынок.

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