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В Киеве горел рынок "Юность"

Комментариев: 2
Причина пожара на данный момент не известна.
В Киеве горел рынок "Юность"
© kiev.informator.ua
Фото 1/3
  • Пострадала только одна продавщица, надышавшись угарным газом
  • Пострадала только одна продавщица, надышавшись угарным газом
  • Пострадала только одна продавщица, надышавшись угарным газом
В Киеве горел рынок "Юность"
Пострадала только одна продавщица, надышавшись угарным газом
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В Киеве в среду, 11 сентября, произошел пожар на территории рынка “Юность“. Черный столб дыма был виден из нескольких районов на левом берегу столицы.

 Об этом сообщает “Информатор“.

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Пожар начался около 11:00. Спасатели ГосЧС оперативно прибыли на место и помешали распространению огня на весь торговый павильон. Через полчаса пожар удалось ликвидировать полностью.

В результате инцидента погибших нет, медицинская помощь потребовалась одной женщине - продавщица надышалась угарным газом. Причина пожара на данный момент не известна, на месте работают правоохранители.

Как сообщалось, в апреле в Киеве загорелся рынок.

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Теги: Киев, рынок, пожар
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Комментариев (2)
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Кайдаш    11.09.2019, 14:01
Оценка:  -1
Кайдаш
Ну всё. Снесут этот гадюшник, и построят сракоэтажный небоскрёб.
Кайдаш    11.09.2019, 14:01
Оценка:  -1
Кайдаш
Для трудящихся Лесного массива (грустная шутка) )
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