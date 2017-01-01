В Киеве бухгалтер ВУЗа годами получала зарплату несуществующего работника

В 2012 году бухгалтер придумала несуществующую личность, внесла сведения о ней в программное обеспечение для автоматизированного расчета заработной платы.

В Киеве бухгалтер университета семь лет получала зарплату за несуществующего сотрудника vostok.dp.ua

Экс-бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова будут судить за то, что она семь лет получала зарплату несуществующего работника, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В 2012 году бухгалтер придумала несуществующую личность, внесла сведения о ней в программное обеспечение для автоматизированного расчета заработной платы и на протяжении 2012-2019 годов получала в кассе университета зарплату вместо выдуманного работника.

Подозреваемая нанесла государству ущерб на сумму почти 800 тысяч гривен.

Злоумышленнице инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Во время досудебного следствия подозреваемая, которая сейчас уволена с должности, возместила в бюджет почти 500 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что бухгалтера Укрпочты подозревают в присвоении 1,3 млн гривен. 60-летняя женщина, злоупотребляя своим служебным положением, в течение трех лет вносила недостоверные данные в акт приема-передачи активов и обязательств.

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