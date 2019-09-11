Отопительный сезон в части Киева под угрозой срыва

В Нафтогазе заявили о возможном срыве отопительного сезона в некоторых микрорайонах столицы.

Часть Киева может оказаться без отопления Корреспондент.net

Долги 14 столичных теплопоставчиков за газ перед Нафтогазом ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Речь идет о компаниях Акважитлосервис, Современные муниципальные технологии, Вертон Технолоджи, Элизиум ЖЭО, Энерго Сервис Групп, Эско-Эксперт, Эффективные энергетические системы, Житлокомфорт, Жилье Сервис, Сент София Проперти Менеджмент, Щорса, 32 ЖЕП, предприятие Групповая котельная МВД Украины, ОСМД Победа 131-А и Юрковская 28.

"Вместе с тем подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе призвали должников "привести свои расчеты до надлежащего уровня".

Также компания попросила столичную мэрию "взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений".

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Кривом Роге под угрозой срыва. Криворожская теплоцентраль задолжала Нафтогазу за газ 1,760 миллиарда гривен. Город может оказаться без тепла.

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