Отопительный сезон в части Киева под угрозой срыва
Долги 14 столичных теплопоставчиков за газ перед Нафтогазом ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Речь идет о компаниях Акважитлосервис, Современные муниципальные технологии, Вертон Технолоджи, Элизиум ЖЭО, Энерго Сервис Групп, Эско-Эксперт, Эффективные энергетические системы, Житлокомфорт, Жилье Сервис, Сент София Проперти Менеджмент, Щорса, 32 ЖЕП, предприятие Групповая котельная МВД Украины, ОСМД Победа 131-А и Юрковская 28.
"Вместе с тем подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ", - говорится в сообщении.
В Нафтогазе призвали должников "привести свои расчеты до надлежащего уровня".
Также компания попросила столичную мэрию "взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений".
Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Кривом Роге под угрозой срыва. Криворожская теплоцентраль задолжала Нафтогазу за газ 1,760 миллиарда гривен. Город может оказаться без тепла.
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