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В Киеве автомобиль влетел в троллейбус

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В результате инцидента пострадали водитель авто, которого госпитализировали с переломом ноги, а также пассажир.
ВАЗ врезался в троллейбус
ВАЗ врезался в троллейбус
ДСНС

В Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль врезался в троллейбус, в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает паблик Киев Оперативный.

Сообщается, что легковой автомобиль на высокой скорости врезался в троллейбус. В результате инцидента пострадали водитель авто, которого госпитализировали с переломом ноги, а также пассажир - перелом руки и разбита коленная чашечка.

Погибших нет, движение в сторону выезда из Киева было серьезно затруднено. Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Напомним, что на Киевщине внедорожник влетел в остановку. Удар был настолько сильным, что автомобиль Hyundai Tucson буквально стал новой "опорой".

Водитель устроил ДТП и сбежал, бросив авто с детьми

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Теги: Киев, ДТП, видео, авария, троллейбус
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Источник: korrespondent.net

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