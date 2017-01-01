В Киеве автомобиль влетел в троллейбус

В результате инцидента пострадали водитель авто, которого госпитализировали с переломом ноги, а также пассажир.

В Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль врезался в троллейбус, в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает паблик Киев Оперативный.

Сообщается, что легковой автомобиль на высокой скорости врезался в троллейбус. В результате инцидента пострадали водитель авто, которого госпитализировали с переломом ноги, а также пассажир - перелом руки и разбита коленная чашечка.

Погибших нет, движение в сторону выезда из Киева было серьезно затруднено. Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Напомним, что на Киевщине внедорожник влетел в остановку. Удар был настолько сильным, что автомобиль Hyundai Tucson буквально стал новой "опорой".

Водитель устроил ДТП и сбежал, бросив авто с детьми

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet