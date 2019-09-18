Установлена личность "подрывника" моста в Киеве

Стреляет и угрожает взорвать мост, по данным СМИ, выходец из Крыма Алексей Белько. Полиция установила его личность, но пока не раскрывает.

Правоохранители установили личность мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает УП со ссылкой на спикера МВД Артема Шевченко.

"Личность установлена. Все детали после спецоперации", - сказал он.

По данным издания theБабел ь, это 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.

Источники в правоохранительных органах рассказали изданию, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

На видео, которое опубликовал Киив.Оперативний, человек сидит в белом кабриолете и размахивает флагом Украины.

На мост заехал бронированный КрАЗ и БТР.

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