Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Установлена личность "подрывника" моста в Киеве

Комментариев: 0
Стреляет и угрожает взорвать мост, по данным СМИ, выходец из Крыма Алексей Белько. Полиция установила его личность, но пока не раскрывает.
Мост оцепили силовики
Мост оцепили силовики
facebook.com/mvs.gov.ua

Правоохранители установили личность мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает УП со ссылкой на спикера МВД Артема Шевченко.

 
"Личность установлена. Все детали после спецоперации", - сказал он.
 
По данным издания theБабель, это 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.

Источники в правоохранительных органах рассказали изданию, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

На видео, которое опубликовал Киив.Оперативний, человек сидит в белом кабриолете и размахивает флагом Украины.
 
На мост заехал бронированный КрАЗ и БТР.
 
 
Как сообщалось, полиция проводит спецоперацию по обезвреживанию мужчины.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, теракт, мост, стрельба, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь